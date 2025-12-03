45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bir mesaj yayınlayarak engelliliğin bireyin değil toplumun aşması gereken engelleri ifade ettiğini belirterek sağlık hizmetlerine erişimde eşitlik çağrısı yaptı.

Erol Afacan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştığı engellere dikkat çekerek, “Engelsiz bir yaşam ancak toplumsal farkındalık ve dayanışma kültürüyle mümkündür” mesajı verdi.

3 Aralık’ın yalnızca farkındalık günü değil, aynı zamanda herkes için erişilebilir ve onurlu bir yaşamın mümkün olduğunu gösteren önemli bir hatırlatma olduğunu vurgulayarak engelliliğin bireyin eksikliği değil, toplumun aşması gereken engellerin bir sonucu olduğunu ifade eden Çorum Eczacı Odası Başkanı Afacan, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan her zorluğun yalnızca engelli bireyler için değil, toplumun geneli için bir kayıp olduğunu belirtti. Erol Afacan, eczanelerde kolay erişim, açık ve anlaşılır iletişim ile kapsayıcı hizmet sunumunun temel öncelik olarak benimsendiğini söyledi.

Erol Afacan, engelsiz bir yaşamın dört temel başlık üzerinden mümkün olabileceğini ifade ederek şunları kaydetti: “Erişilebilir şehirler, erişilebilir sağlık hizmetleri, ayrımcılıktan uzak eğitim ve çalışma ortamları, toplumsal hayata tam ve özgür katılım… Bunlar tüm bireyler için temel bir haktır.”

Çorum Eczacı Odası olarak engelli bireylerin sağlık hizmetlerine tam ve eşit erişim sağlaması için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Afacan, toplumda farkındalığı artırmayı görev edindiklerini belirtti. Afacan açıklamasını “Gelin, engelleri birlikte kaldıralım. Herkes için engelsiz bir yaşam mümkün olsun” çağrısıyla bitirdi.

Muhabir: Haber Merkezi