Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, zorlu koşullarda çalışan madencilerin emeğinin ve fedakârlığının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Başkan Erol Afacan, madenciliğin bir ülkenin gelişimi ve üretim gücü açısından vazgeçilmez bir sektör olduğunu belirterek, yerin yüzlerce metre altında büyük riskler altında çalışan madencilerin cesaretin ve alın terinin simgesi olduğunu ifade etti.

Afacan açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Madenler, ekonomik kalkınmanın temel taşlarıdır. Bu zorlu mesleği icra eden madenciler, ülkenin üretim gücünün görünmeyen kahramanlarıdır. Ancak her kazma darbesi büyük bir riski de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle madencilerimizin güvenliği, sağlığı ve çalışma koşulları toplumsal sorumluluk olarak ele alınmalıdır.”

Madenciliğin dünyanın en ağır çalışma koşullarına sahip mesleklerinden biri olduğuna dikkat çeken Afacan, madencilerin sadece bir günde değil, her gün hatırlanması ve haklarının korunmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Afacan mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Bugün; yer altında yaşam mücadelesi veren tüm madencilerimize, emekleriyle ülkemize değer katan tüm maden çalışanlarına ve görevleri sırasında hayatını kaybeden maden şehitlerimize şükran ve saygılarımızı sunuyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi