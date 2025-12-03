Önceki dönem Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile buluştu.

Zülkif Dağlı, Çorum'da 5 yıl görev yapan Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Vali Çiftçi'nin ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Çorum'a görevlendirilen ve 2023-2024 yıllarında görev yapan önceki dönem Çorum Valisi olan Zülkif Dağlı, meslektaşı Vali Çiftçi ile Erzurum'da biraraya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çiftçi, nazik ziyaretlerinden dolayı Dağlı'ya teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi