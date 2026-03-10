Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden iletilen bir teşekkür mesajında, Çorum’da yaşanan bir olay sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi ve Emniyet teşkilatının hızlı ve özverili çalışmasına duyulan memnuniyet ifade edildi.

Mesajda, amcasının Çorum’da kaybolduğu ve ailece büyük bir endişe yaşandığı anda 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranarak yardım talebinde bulunulduğu belirtilirken, çağrıya cevap veren “çağrı karşılama” görevlisinin sakinliği, ilgisi ve profesyonel yönlendirmesi sayesinde kısa sürede emniyet birimleriyle iletişimin sağlandığı ifade edildi.

Emniyet teşkilatının olaya hızlı ve titiz bir şekilde müdahale ettiği vurgulanan mesajda, sürecin vatandaşları yormadan ve zaman kaybettirmeden yönetilmesinin aile için büyük bir güven ve minnet kaynağı olduğu dile getirildi.

Mesajda ayrıca, zor anlarda vatandaşın yanında olan ve görevini büyük bir özveriyle yerine getiren başta 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları olmak üzere emniyet teşkilatının tüm mensuplarına teşekkür edilerek çalışmalarında başarılar dilendi.

Teşekkür mesajında, devletin sunduğu hızlı ve etkin hizmet anlayışının vatandaşlara güven verdiği ifade edilerek, “Allah milletimizden de devletimizden de razı olsun.” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ