İçişleri Bakanlığı’nda Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Çorumlu hemşerimiz Mustafa Hotman, yeni görevine atandı.

Hemşerimiz Hotman, “Hukuk Müşavirleri ve Avukatlardan oluşan Muhakemat Bölümünde Daire Başkanlığı görevini ve bu görevle birlikte “Bakanlık Arabuluculuk Komisyon Başkanlığı” görevini de yürütecek.

MUSTAFA HOTMAN KİMDİR?

1965’te Çorum’un İskilip İlçesi’nde doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Denizli Güney, Ordu Gürgentepe, Sivas Suşehri, Ankara Akyurt, Sinop Ayancık, Kayseri Kocasinan ilçelerinde Kaymakamlık, Şırnak ve Kahramanmaraş’ta Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ankara Vali Yardımcısı olarak görevini yürütmekte iken Etimesgut kaymakamlığına da vekalet etmişti.

Son olarak İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü nde Hukuk Müşavirliği görevini yürütmekteydi.

Muhabir: Haber Merkezi