Çorum’da düzenlenen “Maarifin Kalbinde Ramazan” programı kapsamında, Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Sınıfı öğrencileri tarafından anlamlı bir konser gerçekleştirildi. Şef Orhan Karaiba yönetiminde sahneye çıkan genç musiki topluluğu, Necmettin Ötün ile birlikte dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Çorum Valisi Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın ile çok sayıda protokol üyesi ve sanatsever katıldığı konserde seslendirilen ilahiler ve kasideler, salonda manevi bir atmosfer oluştururken dinleyiciler adeta gönül yolculuğuna çıktı. Orhan Karaiba şefliğinde sahne alan 12 genç müzisyen, sergiledikleri uyum, sahne disiplini ve musikideki yetkinlikleriyle büyük takdir topladı.

Konserin ardından Vali Ali Çalgan, Şef Orhan Karaiba ve Necmettin Ötün’e hediyelerini verdi.

Vali Çalgan, musikinin insan hayatındaki yerinin önemli olduğunu belirterek, “Müzik için birçok tanım yapılır. Kimileri müziği duyguların dili olarak tanımlar, kimileri kalbin en saf tercümanı der. Bazıları için müzik insanın iç dünyasını seslere döken bir sanat, bazıları için ise ruhu dinlendiren bir iklimdir. Ama bu gece burada bir tanımın daha anlam kazandığını gördük. Müzik, ruhun gıdasıdır. Bu gece gençlerimizin icrasında bu söz adeta ete kemiğe büründü ve gönüllerimizi doyurdu” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi