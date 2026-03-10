Sanayi Sicil Sistemi’yle Türkiye'deki üretim, imalat, madencilik ve yazılım gibi sanayi faaliyetlerinde bulunan işletmeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca kayıt altına alınıyor. İşletmelerin her yıl faaliyet bilgilerini içeren yıllık işletme cetvelini bildirmesi gerekiyor. İşletme bu yükümlülükleri yerine getirmemesi, üretim faaliyetlerine son vermesi, ara vermesi, tasfiyesi veya firmanın tür değişikliği (unvan değişimi) yapması durumlarında Sanayi Sicil Belgesi iptal ediliyor.

BELGELERİ İPTAL EDİLDİ

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda iptal edilen sanayi sicil belgeleri; belge numarası, firma unvanı ve diğer kayıt bilgileriyle birlikte liste halinde yayımlandı. Çorum'da sicil belgesi iptal edilen işletmelerin isimleri şöyle;

-Leonyarn İnternasyonel Tekstil Medikal İmalat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

-Remzi Çelebi - Çelebi Doğrama

-Kasım Kaya

-Mustafa Bekleviş

-Çorum Özer Makina İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi