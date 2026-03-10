Geçtiğimiz Pazar akşamı Altın Kepçe Restaurant’ta verilen iftar yemeğine; YRP Genel Başkan Yardımcıları Cengiz Zor ve hemşehrimiz Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, YRP Teşkilat Başkan Yardımcısı ve MKYK Üyesi hemşehrimiz Yakup Taş, MKK üyeleri Ali Balıkçı ve Yaşar Özkan, Genel Merkez Hatibi Kemal Kurt, İl Başkanı Nuri Kuşcu, Merkez İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Zorlu, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Murat Köse, il ve merkez ilçe yöneticileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda partili katıldı.



İftar öncesi bir konuşma yapan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, mübarek Ramazan ayının tüm Müslüman alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. İftara katılımlarından dolayı partililere teşekkür eden Kuşcu, tüm Çorum halkının şimdiden Ramazan bayramını kutladı.

YRP Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor ise yaptığı konuşmasında, bölgemizde yaşanan savaşa değindi. Savaşların bölgemize kan ve gözyaşından başka bir şey getirmediğini ifade eden Cengiz Zor, ‘’Allah tüm Müslümanların yardımcısı olsun’’ dedi. Zor ayrıca tüm partililere Genel Başkanları Dr. Fatih Erbakan’ın selamlarını iletti.

Konuşmaların ardından hep birlikte iftar açılırken, tüm Müslüman ülkelerin refahı ve huzuru için dua edildi.