Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ramazan aylarında İslam coğrafyasında yaşanan çatışmaların arttığını belirterek, bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partisinin Çorum’da düzenlediği“Adalet Sofraları İftar Programı” için Çorum’a gelen Arıkan, iftar sonrası açıklamalarda bulundu.

Arıkan, yaptığı konuşmada, Afganistan, Arakan, Keşmir, Doğu Türkistan, Filistin, Libya ve Lübnan gibi birçok bölgede Müslüman toplumların uzun süredir çatışma ve müdahalelerle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Emperyalist güçlerin zaman zaman “demokrasi, özgürlük ve insan hakları” söylemleriyle bölgeye müdahale ettiğini savunan Arıkan, bu müdahalelerin ardından geride büyük insani kayıplar ve yıkım kaldığını söyledi.

Son dönemde İran ile ilgili gelişmelere de değinen Arıkan, bölgede yaşanan gerilimlerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Arıkan, uluslararası güçlerin bölgedeki bazı adımlarının Türkiye ile İran’ı karşı karşıya getirmeyi hedefleyebileceğini öne sürdü.

ABD’nin bölgedeki bazı diplomatik uyarıları ve güvenlik açıklamalarına da değinen Arıkan, bu gelişmelerin ardından yaşanan bazı olayların dikkat çekici olduğunu söyledi. Türkiye’nin bu tür provokasyonlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirten Arıkan, bölge ülkeleri arasında çatışma yerine barış ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Arıkan, Türkiye’nin dış politikada bağımsız bir tutum sergilemesi gerektiğini belirterek, ülkenin herhangi bir küresel gücün çıkarları doğrultusunda hareket etmemesi gerektiğini söyledi. Bölgedeki krizlerin çözümü için diyalog ve diplomasiye ağırlık verilmesi çağrısında bulundu.

Konuşmasında Türkiye’nin yakın siyasi tarihine de değinen Arıkan, merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın vefat yıl dönümünü hatırlatarak, 27 Şubat, 28 Şubat ve 1 Mart tarihlerinin Türkiye siyasi tarihi açısından önemli dönüm noktaları olduğunu dile getirdi.

Arıkan, özellikle 28 Şubat Süreci ve 1 Mart Tezkeresi gibi olayların Türkiye’nin dış politika ve demokrasi tartışmalarında önemli yer tuttuğunu söyledi.

Gazze’de yaşanan gelişmelere de değinen Arıkan, bölgede kalıcı barışın sağlanabilmesi için Filistin tarafının da yer aldığı adil bir müzakere sürecinin yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Arıkan, Türkiye’deki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulunarak, bölgesel barışın güçlendirilmesi ve çatışmaların önlenmesi için ortak bir tutum sergilenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.