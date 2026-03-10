Çorum’un en büyük barajı, hiç kuşkusuz, 661 milyon metreküp su depolama hacmine sahip, enerji üretimi amaçlı Kızılırmak üzerine kurulmuş Obruk Barajı…Kente içmesuyu sağlayan barajlar arasında en büyüğü ise Alaca Koçhisar Barajı…Kapasitesi 161 milyon metreküp…

Koçhisar Çorum’a bağlandığında, 50 yıllık su sorununun çözüldüğü söylenmişti, ama kuraklık, vahşi sulama ve aşırı buharlaşma gibi nedenlerle barajın su rezervi 5 yılda yüzde 1’lere kadar düştü.

Alacahaber.com’dan aldığımız havadan çekilmiş bu fotoğraf da Koçhisar Barajı’nın küçücük bir gölete döndüğünü gözler önüne seriyor.