Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’dan trafik cezalarının adil ve ölçülü olması gerektiğini vurguladı.

Mahmut Arıkan, son dönemde yürürlüğe giren trafik düzenlemeleri ile bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, trafik cezalarına yönelik düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde uzun tartışmaların ardından kabul edildiğini belirterek, uygulamanın vatandaşlar üzerinde ekonomik yük oluşturduğunu ifade etti.

Yeni düzenlemeler kapsamında plaka yazı tipi, araç içi ekranlar ve bazı aksesuarlarla ilgili cezai yaptırımların artırıldığını dile getiren Arıkan, söz konusu uygulamaların kamuoyunda tartışmalara neden olduğunu kaydetti.

Arıkan, dünyada güvenlik teknolojilerinin daha çok gelişmiş silah sistemleri ve stratejik tehditlere odaklandığını belirterek, Türkiye’de radar sistemlerinin ağırlıklı olarak trafik denetimlerinde kullanılmasını eleştirdi.

Vatandaşların ekonomik sorunlar karşısında daha fazla yük altına sokulmaması gerektiğini ifade eden Arıkan, trafik güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu ancak uygulamaların adil ve ölçülü olması gerektiğini söyledi.

Konuşmasında bölgesel gelişmelere de değinen Arıkan, Orta Doğu’da artan gerilim ve çatışmaların bölge halkları üzerinde ağır insani sonuçlar doğurduğunu dile getirdi.

Arıkan, yaşanan gelişmeler karşısında toplumun umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini belirterek Türkiye’nin birlik ve dayanışma içinde hareket etmesinin önemine dikkati çekti.

Türkiye’nin geleceğinin güçlü şekilde inşa edilmesi için toplumsal dayanışmanın artırılması, üretimin güçlendirilmesi ve uluslararası gelişmelere karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurgulayan Arıkan, bölgedeki çatışma ve gerilimlere karşı barış ve istikrarın korunmasının önemine işaret etti.