TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu’nun mentörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Bilişim Teknolojileri ve Girişimci Mühendisler Kulübü ile Yazılım Teknolojileri Kulübü iş birliği ile “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” söyleşisi düzenlendi.

Etkinliğe TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Akın, TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, Kurul Üyeleri, Bilişim Teknolojileri ve Girişimci Mühendisler Kulübü ile Yazılım Teknolojileri Kulübü üyeleri katıldı.

Girişimci Mühendisler Kulübü Başkan Yardımcısı Nazlıcan Parlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı ve Hepa Coffee Kurucusu Zeynep Yarımca, Karve Glutensiz firması sahibi Gizem Coşkun, Dost Makine ve Enerji A.Ş.'den Makina Mühendisi Gülfem Banu Dost, kendi girişimcilik yolculuklarını ve yaşadıkları deneyimleri katılımcılarla paylaştılar; girişimcilik ekosisteminde edindikleri bilgileri, yaptıkları hatalardan çıkardıkları dersleri ve başarıya ulaşmalarında etkili olan önemli kararları anlattılar.

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle konuşmacılara ve TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu üyelerine çiçek verdi.