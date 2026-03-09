Mahmut Arıkan, son dönemde yürürlüğe giren trafik düzenlemeleri ile bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arıkan, trafik cezalarına yönelik düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde uzun tartışmaların ardından kabul edildiğini belirterek, “Muhalefetin büyük çaba göstermesine rağmen yeni bir trafik cezası düzenlemesi Meclis’ten geçirildi.

Bu yasanın hazırlanması ve kabul edilmesi yaklaşık 4-5 ay sürdü. Ancak görüyoruz ki vatandaşın aleyhine olacak düzenlemeleri hayata geçirmek konusunda büyük bir kararlılık gösteriliyor.

Ne yazık ki bu süreçte vatandaşın yükünü hafifletecek adımlar yerine, yeni cezalar gündeme getiriliyor. Dünyada bütün radarlar hipersonik füzelere odaklanmışken, bizdeki radarlar vatandaşın cebine kilitlenmiş durumda. El alem radar ekranlarında kıtalar arası füzeleri, bombaları takip ederken, biz radarla araç plakası kovalamanın derdine düştük” dedi.

Arıkan, birçok kişinin, mevcut ekonomik koşullar içerisinde vatandaşın trafik cezalarıyla daha da zor durumda bırakıldığını söylediğini dile getirdi.

Konuşmasında bölgesel gelişmelere de değinen Arıkan, Türkiye’nin geleceğinin güçlü şekilde inşa edilmesi için toplumsal dayanışmanın artırılması, üretimin güçlendirilmesi ve uluslararası gelişmelere karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurgulayan Arıkan, bölgedeki çatışma ve gerilimlere karşı barış ve istikrarın korunmasının önemine işaret etti.