Çorum Merkez Üçköy Köyü nüfusuna kayıtlı kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde çiğdem aşı ile kutlama yaptı.

Çorum Üçköy Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nazmi Yetgin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

Ramazan Ayı nedeniyle akşam saatlerinde dernek lokalinde bir araya gelen Üçköylü kadınlar, çiğdem aşı eşliğinde sohbet ederek hem baharın gelişini, hem de Kadınlar Günü’nü kutladı.

Dernek Başkanı Nazmi Yetgin, tüm kadınlara birer karanfil hediye ederek, 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutladı.

Nazmi Yetgin, toplumun gelişmesinde, çağdaşlaşmasında, aydınlanmasında kadınların katkısının büyük olduğunu vurguladı.

Kadın hak ve özgürlüklerine her zaman önem verdiklerinin altını çizen Yetgin, “kadınlar ne kadar özgürse ülkemiz de o kadar özgür olacaktır” diye konuştu.

Etkinliğe katılan kadınlar ise böylesine anlamlı bir günde kendilerini unutmayarak bir araya getiren Dernek Başkanı Yetgin ve yönetimine teşekkür ettiler.

Muhabir: Haber Merkezi