Çorum Merkez Çobandivan Köyü Muhtarı Sinan Ergen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Çobandivan Köyü Kıraathanesinde kadınlarla sohbet toplantısı düzenleyen Muhtar Sinan Ergen, tüm kadınlara birer karanfil hediye ederek Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kadınların toplumdaki ve aile yaşantısındaki önemine dikkati çeken Ergen, ülkenin gelişmişlik düzeyinin kadınlara verilen önemle ölçüldüğünü vurguladı.

Kadınların tarih boyunca gösterdikleri fedakarlık, cesaret ve azimleriyle aile kurumunun temel direği olduğunu ifade eden Ergen, eğitimden bilime, sanattan ekonomiye kadar hayatın her alanında üstlendikleri sorumluluklarla toplumun gelişimine yön verdiklerini vurguladı.

Sinan Ergen, kadınların Cumhuriyetin kazanımlarının temeli ve özü olduğunu savundu.

Kadınlar ise böylesine anlamlı bir günde kendilerini unutmayan ve birlik-beraberlik amaçlı organizasyon düzenleyen Muhtar Sinan Ergen’e teşekkür ettiler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR