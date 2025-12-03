Altınokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenleyecekleri mevlit programına tüm Çorumluları davet etti.

Kabakçı, etkinliğin Abdi Bey Camii’nde bugün (3 Aralık 2025 Çarşamba günü) ikindi namazı öncesi saat 14.20’de gerçekleştirileceğini bildirdi. Programda, hayatını kaybeden engelliler ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlid-i şerif okunacağı belirtildi.

Dernek yönetimi, birlik ve dayanışmanın güçlenmesi adına tüm hemşehrilerinin katılımını beklediklerini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi