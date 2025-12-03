AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında daha güçlü şekilde yer alabilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Alagöz mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelli bireylerin haklarına, yaşam standartlarına ve karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek adına önemli bir farkındalık günü olduğunun altını çizdi.

Engelli vatandaşların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata tam ve etkin katılımının güçlü bir toplum olmanın temel şartlarından biri olduğunu belirtti.

Hükümet ve yerel teşkilatlar eliyle erişilebilirlikten eğitime, istihdamdan sosyal desteklere kadar pek çok alanda önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Alagöz, “Engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştıracak her türlü adımı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz” dedi.

Engelleri azim, sabır ve kararlılıkla aşan tüm engelli vatandaşlara ve onların fedakâr ailelerine sevgi ve saygılarını ileten Alagöz, mesajını şu temenniyle tamamladı:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, toplumda farkındalığın artmasına ve daha kapsayıcı bir yaşam anlayışının güçlenmesine vesile olmasını diliyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi