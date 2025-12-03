AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelli bireylerin toplumsal yaşamda aktif ve eşit bireyler olarak yer almasının güçlü bir toplum olmanın en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Milletvekili Oğuzhan Kaya, engelli vatandaşların haklarına dikkat çekmenin ve toplumsal farkındalığı artırmanın önemine değinerek, bugünün yalnızca bir hatırlatma değil aynı zamanda toplumsal sorumluluğu pekiştiren anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

“DEVLETİMİZ ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATMIŞTIR”

Devletin engelli bireylerin eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla son yıllarda önemli düzenlemeler hayata geçirdiğini ifade eden Kaya, “Engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak yasal, ekonomik ve sosyal düzenlemeler kararlılıkla uygulanmaktadır. Bizler de tüm kurum ve kuruluşlarımızla, onların hayat standardını yükseltmek ve topluma tam katılımlarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

“DAHA DUYARLI BİR TOPLUM İNŞA ETMELİYİZ”

Açıklamasının devamında engelli bireylere yönelik toplumsal duyarlılığın önemini vurgulayan Kaya, “Engelli kardeşlerimizin karşılaştıkları güçlükleri ortadan kaldırmak yalnızca devletin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak görevidir. Onların hayata umutla bakabilmeleri, sevgi ve saygıyla kucaklanmaları; daha adil ve daha duyarlı bir toplum inşa etmemizin temelidir.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kaya, mesajını “Engellerin gönüllerde aşılacağına inandığım 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, tüm engelli kardeşlerimize ve fedakâr ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.” sözleriyle tamamladı.

