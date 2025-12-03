Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirilen Aralık Ayı Genişletilmiş Asayiş Toplantısı’nda il genelindeki güvenlik ve asayiş konuları değerlendirildi.

İldeki genel güvenlik durumu ve asayiş çalışmalarının ele alındığı Aralık Ayı Genişletilmiş Asayiş Toplantısı, Vali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, ilgili kurum yöneticilerinin katılımı ile yapıldı.

Toplantıda, Çorum genelinde yürütülen asayiş uygulamaları, suç ve suçluyla mücadele çalışmaları, vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik önleyici tedbirler ile kurumlar arası koordinasyon başlıkları detaylı şekilde değerlendirildi.

Vali Çalgan, toplantıda yaptığı değerlendirmede güvenlik birimlerinin yıl boyunca sahada yürüttüğü çalışmalara dikkat çekerek, suç oranlarının düşürülmesi ve toplum huzurunun güçlendirilmesi adına kurumlar arası iş birliğinin önemini vurguladı.

Toplantı, ilgili birim amirlerinin sunumları ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi