Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, son günlerde kamuoyuna yansıyan tören, davet ve protokol görüntülerini eleştirerek “Devlet ciddiyetini ve vakarını zedeleyen uygulamalar peş peşe geliyor” dedi.

Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, çeşitli tören ve ziyaretlerde ortaya çıkan görüntüleri eleştirerek hükümete yönelik sert açıklamalarda bulundu. Müstet, bir yanda “Apo asılsın” söyleminden “Apo nasılsın” noktasına evrilen tutumlar, diğer yanda Papa’nın haçlı savaşlarının başlatıldığı gün yaptığı ayinde “Talael Bedru” ilahisinin dinletilmesi ve Cizre’de düzenlenen sempozyumun devlet protokol kurallarını hiçe sayan bir görüntü oluşturduğunu belirtti.

“Ne oluyor ve nereye gidiyoruz? Bu tabloyu milletin gözünün içine bakarak izah etmek hükümetin görevidir” diyen Müstet, devletin vakarının korunması gerektiğini vurguladı.

“BARZANİ’NİN RESMÎ SIFATI YOK;

YAPILAN UYGULAMALAR DEVLET

CİDDİYETİNE ZARAR VERİYOR”

Şırnak’ta Mesut Barzani’nin karşılanmasına değinen Müstet, Türkiye’nin misafirperverliğine dikkat çekerek, “Barzani’nin bugün ne Irak merkezi yönetiminde ne de Kuzey Irak yönetiminde resmî bir görevi vardır. Gösterilen muamele en fazla eski bir devlet adamı seviyesinde olmalıdır; fazlası devlet ciddiyetini zedeler” ifadelerini kullandı.

Barzani’nin ziyareti sırasında yabancı silahlı unsurların görüntülendiğini belirten Müstet, “Türk topraklarında yabancı kişilerin askeri üniforma ve uzun namlulu silahlarla dolaştığı görüntüler ortaya çıkmıştır” diyerek tepki gösterdi.

Müstet ayrıca, “Bu ülkede yeni doğan bebekler ölür Sağlık Bakanı istifa etmez; otelde 76 kişi yanarak ölür Turizm Bakanı istifa etmez; devletin protokolü hiçe sayılır yine kimse istifa etmez” sözleriyle hükümete yönelik eleştirilerini sürdürdü.

“BU GÖRÜNTÜLERİN SORUMLUSU KİM?”

Çorum İl Başkanı Müstet, Cizre’deki görüntülerin ardından kamu adına sorular yöneltti:

“Sorumlusu kim peki bu görüntülerin? Vali mi, İçişleri Bakanlığı mı? Valiliğin haberi yok muydu? Varsa İçişleri Bakanlığı’na soruldu mu? Nasıl böyle bir hata oluştu?”

Ziyarette bulunan üst düzey kamu yöneticilerine de eleştiri yönelten Müstet, “İçişleri Bakan Yardımcısı, Vali, Rektör, Kaymakam, Emniyet Müdürü ve diğer yöneticiler hakkında işlem yapılacak mı?” diye sordu.

“UZUN NAMLULU SİLAHLARLA GİRİŞ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Barzani’nin korumalarının taşıdığı silahların hukuken mümkün olmadığını belirten Müstet, “Yabancı bir ülkenin koruması ancak diplomatik prosedürle tabanca bulundurabilir; uzun namlulu silah ya da makineli tabanca getiremez. Bu görüntüler tam bir skandaldır” dedi.

Müstet, açıklamasının sonunda, “Bu soruların tümü millet adına cevap beklemektedir” ifadelerini kullanarak konunun takipçisi olacaklarını duyurdu.

Muhabir: Haber Merkezi