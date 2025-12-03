C-130 askeri kargo uçağı kazasında şehit olan Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Burak İbbiği’nin ailesine Şehitlik Belgesi takdim etmek üzere Çorum’a gelen Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin ve beraberindeki heyet, Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Tuğgeneral Serin, kentte bulunma amaçlarını aktarırken; Vali Çalgan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Çalgan, Hava Kuvvetleri’nin kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet dileyerek, ülkenin güvenliği için görev yapan tüm Hava Kuvvetleri personeline kazasız, belasız görev temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi