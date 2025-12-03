Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit olan Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Burak İbbiği’nin ailesini ziyaret etti.

Çorum’da devlet protokolü, C-130 askeri kargo uçağı kazasında şehit olan Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Burak İbbiği’nin Bahçelievler Mahallesi’ndeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarete Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin ve beraberlerindeki heyet katıldı.

Ziyarette, Vali Çalgan ve Tuğgeneral Serin tarafından şehidin ailesine “Şehadet Belgesi” takdim edildi. Heyet, aileye başsağlığı ve sabır dileklerini ileterek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Vali Çalgan, Aziz şehidimiz Burak İbbiği’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun” dedi.

