Ahlatcı Holding bünyesindeki Gold Force Barut Fabrikası’nın, Şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmen açılmasının beklendiği ve fabrikanın, Avrupa’nın sayılı büyük tesislerinden biri olduğu bildirildi.

Gold Force Savunma Sanayi A.Ş. Genel Müdürü, Sungurlulu hemşehrimiz Mehmet Tök, Sungurlu Gazetesi’ne bilgi verirken, Sungurlu OSB’deki fabrikanın tamamen devreye girmesinden sonra 2. ve 3. etap projelerin ele alınacağını söyledi.

Üç yıl içinde kompleksin tamamlanmasıyla, burada en az 1.500 kişinin çalışacağını vurgulayan Genel Müdür Tök, “Burası savunma sanayi üssü olacak ve Sungurlumuzda işsiz gencimiz kalmayacak” dedi.