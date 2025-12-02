Çorum Belediyesi’nin Çorum Baklavası için Türk Patent ve Marka Kurumu’na 23 Şubat 2024’te başlattığı başvuru sonuçlandı. Çorum’un geleneksel lezzetlerinden “Çorum Baklavası”, tescillenerek Coğrafi İşaretli ürünler arasına girdi.

Gastronomi alanındaki marka değerini güçlendiren tescil ile Çorum’un Coğrafi İşaretli ürün sayısı 28’e yükseldi.

BAŞKAN AŞGIN: “GASTRONOMİDE ŞEHRİMİZİ HAK ETTİĞİ YERE TAŞIYORUZ”

Çorum’un marka değerine önemli katkılar sağlayacak tescilin, Çorum Belediyesi’nin kararlı çalışmalarıyla hayata geçtiğini belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Çorum Baklavası’nı tescillemek amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığımız başvuru sonuçlandı ve baklavamız resmen Coğrafi İşaretli ürünler arasına girdi. Çorum baklavası ustalık ve sabır gerektiren özel bir lezzettir. Bu anlamda da Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz. Şehrimizi gastronomi alanında tanıtmaya, geleneksel lezzetlerimizi tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Çorum, ünlü gurmelerin de belirttiği üzere Türkiye’nin en iyi mutfaklarından birine sahiptir. Çorum Belediyesi olarak yerel lezzetlerin tescillenmesi ve coğrafi işaretle korunması konusunda kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Çorum Baklavası’nın tescili de bu çalışmaların son halkasıdır.” dedi.

GASTRONOMİDE YÜKSELEN ŞEHİR: ÇORUM

Çorum’un son dönemlerde gastronomi alanında yükselen bir şehir olduğunu açıklayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye’nin gastronomi şehirleri arasında giderek daha güçlü bir yer edinen Çorum, bu tescille birlikte hem şehir kimliğini güçlendirmiş, hem de yerel üreticilerin katma değer kazanmasına kapı aralamıştır. Belediyemizin sürdürülebilir gastronomi vizyonu doğrultusunda şehrimizdeki geleneksel lezzetlerin tanıtımı ve korunmasına yönelik çalışmalarımız devam edecektir.” dedi.

ÇORUM MUTFAĞINA SAHİP ÇIKAN BELEDİYE

Çorum Belediyesi’nin, yalnızca tescil süreçleriyle değil, aynı zamanda kentin mutfak kültürünü tanıtan yatırımlarıyla da dikkat çektiğini belirten Başkan Aşgın, Tarihi Veli Paşa Hanı içinde hizmet veren Yöresel Çorum Mutfağı Sosyal Tesisleri’nin geleneksel yemekleri yaşatan önemli bir gastronomi merkezi haline geldiğini söyledi. Başkan Aşgın “Gizli kalmış gastronomi hazinelerimizi ortaya çıkarmak ve hak ettiği noktaya taşımak için çalışmalarımız aralıksız sürecek.” dedi.

ÇORUM BAKLAVASI, ŞEHRİN 28. COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNÜ OLDU

Çorum Baklavası’nın tescillenmesiyle birlikte kentte coğrafi işaretli ürün sayısı 28’e yükseldi. Böylece Çorum’un gastronomideki güçlü kimliği, ulusal ve uluslararası alanda daha görünür hale geldi.

USTALIK GEREKTİREN ÖZEL LEZZET

Tescil belgesinde yer alan bilgilere göre Çorum Baklavası; özel amaçlı un, yumurta, yoğurt, zeytinyağı, ceviz, tereyağı ve geleneksel üretim teknikleriyle hazırlanıyor. Hamurun açılması, katmanların beyazlığını koruyarak pişirilmesi ve yufkaların inceliği, baklavayı diğerlerinden ayıran ustalık gerektiren özellikler arasında yer alıyor.