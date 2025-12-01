Türk Patent ve Marka Kurumunca "Samsun Kaz Tiridi" adıyla tescillenen bu lezzet, Havza, Ladik, Kavak, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerinde bir yemek olmanın yanı sıra köklü bir kültürü de yansıtıyor.

Bölgede kaz yetiştiriciliği öne çıkarken, kış gecelerinde bir araya gelen insanlar, soğukta yağlanan kazların lezzetiyle keyifli bir sohbeti de paylaşıyor.

Bir zamanlar evlerde yapılan bu sohbetler şimdilerde yerini restoranlara bıraktı.

Kavak ilçesindeki belediye işletmesi "Tirit Evi" de bu lezzeti sunan önemli duraklardan biri.

Zahmetiyle bilinen kaz tiridini tadabilmek için bölgedeki bu tür işletmelere önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.

Bölgede vatandaşların yetiştirdiği kazlarla yapılan tiridin hazırlığı, kazın yolunup temizlenmesinin ardından pişirilmesiyle başlıyor.

Kazın suyu ve yağıyla bulgur pilavı hazırlanıyor. Yağlı olması pilava kendine özgü bir aroma katıyor.

Kadınların açtığı ince yufkalar ise kazın yağında hafifçe gezdirilerek tatlandırılıyor. Son aşamada pilavın üzerine yerleştirilen kaz etleri, yağlı yufkalar eşliğinde servis ediliyor.

Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, tirit mevsiminin başlamasıyla sipariş yoğunluğunun da arttığını söyledi.



Kaz tiridine yönelik ilginin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Ün, "İlçemizin yöresel lezzeti olan kaz tiridi, kasım, aralık, ocak, şubat ve mart aylarında, yani soğuk mevsimde tüketilen bir yemektir. Kavak başta olmak üzere Havza, Vezirköprü, Ladik ve Asarcık ilçelerinde uzun yıllardır yapılan, misafirlere ikram edilen geleneksel bir lezzettir. Kaz denilince Kavak, Kavak denilince de kaz ve dünya ve olimpiyat şampiyonumuz Yaşar Doğu akla gelir. Kaz tiridi ilçemizde çok sevilen bir yemeğimizdir." ifadelerini kullandı.

Kaz tiridinin zahmetli bir hazırlık süreci olduğunu anlatan Ün, şöyle devam etti:"Kaz fırında pişirilir. Pişme sırasında kazın deri kısmındaki yağ eritilerek kıkırdak dediğimiz parçalar elde edilir. Bu yağ ve kıkırdaklar bulgur pilavına eklenir ve pilava çok güzel bir tat verir. İnce açılan yufkalar da kaz yağında hafifçe yağlanır. Tiridin sunumunda büyük bir tepside pilavın üzerine yerleştirilen kaz etleri, yağlı yufkalarla birlikte servis edilir. Geleneksel olarak ortaya konulan ve elle yenilen bir yemektir."Tiridin yanında kırmızı pancar (kocabaş) ve şeker pancarı dalından yapılan turşuların ikram edildiğini belirten Ün, ilçeye şehir dışından da yoğun ilgi olduğunu kaydetti.Başkan Ün, "Samsun'un yanı sıra Amasya, Çorum, Tokat ve Ordu güzergahından geçen vatandaşlarımız, mutlaka uğrayıp bu lezzeti tatmak istiyor. Memnuniyetlerini bize iletiyorlar. Kavak Tirit Evi belediye tarafından işletilmekte ve uygun fiyatlarla hizmet vermektedir. Yol üzerinde geçen tüm misafirlerimizi bu geleneksel lezzeti tatmaya davet ediyoruz." diye konuştu.