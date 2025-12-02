Mimarlar Odası Toplantı Salonu’nda geniş katılımla yapılan genel kurulda Divan Başkanlığını Mehmet Patlar üstlenirken, Halil İbrahim Özcan Sayman, Emre Özkeskin ise Yazman olarak görev aldı.

Toplantıya 100’ün üzerinde üyenin katılması, Çorum mimarlık camiasının kurumsal dayanışmaya verdiği önemi yansıttı.

Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda TMMOB Çorum Mimarlar Odası’nın yeni dönem yönetimi şu isimlerden oluştu:

“ASİL ÜYELER: Pınar Karakurt, Rüveyda Fındık, Oğuzhan Yurttaş, Yasin Zorlu ve Burak Torun YEDEK ÜYELER: Nilgün Gevher, Derman Bilge Durmuş, Abdullah Layık, Beyda Yıldız ve Büşra Koşa.”

Kongrede ayrıca odanın kurucu başkanı Ahmet Işılak ile Arif Cancanoğlu, Adnan Türkoğlu, Mustafa Meroğlu, Tayyar Kavukçu, Necmi Zihar ve Erdem Onur Çiftçi rahmetle anılırken, önceki dönem yönetimlerinde emek veren tüm başkanlara, yönetim kurulu üyelerine ve 16. dönem ekibine teşekkür edildi.



“MİMARLIK MESLEĞİ CİDDİ

BİR BASKI ALTINDA KALDI”

Oda Başkanı Pınar Karakurt kongrede bir konuşma yaparak mimarlığın toplumsal ve kamusal bir sorumluluk olduğunu söyledi.

TMMOB Çorum Mimarlar Odası Başkanı Karakurt, mimarlık mesleğinin köklü geçmişine dikkat çekerek, mimarın toplumdaki tarihsel rolünün estetik, teknik, kültürel ve etik sorumlulukların birleşiminden oluştuğunu vurguladı.

Karakurt, özellikle son 15–20 yılda mimarlık fakültelerinin hızla artmasının mezun sayısını yükselttiğini, buna karşılık iş imkanlarının aynı ölçüde genişlememesi nedeniyle mesleğin ciddi bir baskı altında kaldığını ifade etti.

Mimarların yetki sınırlarının zaman zaman müteahhitler, yatırımcılar veya bazı yönetmelikler tarafından daraltıldığını belirten Karakurt, bu durumun mesleğin yaratıcı yönünü zayıflattığını söyledi.

“DEPREM ÜLKESİYİZ, ÖNCELİĞİMİZ

GÜVENLİ YAPI ÜRETMEK OLMALI”

Çorum Mimarlar Odası’nın 17. Olağan Genel Kurulu’ndaki konuşmasında deprem gerçeğine ayrı bir yer ayıran Karakurt, mimarların kamusal ve çevresel sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini belirterek depreme dayanıklı yapıların zorunluluk olduğunu vurguladı. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Karakurt, sürdürülebilir ve güvenli kentleşmenin ancak mimarlık mesleğinin yetkinliği merkeze alındığında mümkün olacağını söyledi.

“ÇORUM’UN PLANLANMASINDA

MESLEKİ BİLİNCİ ÖNCELİYORUZ”

Pınar Karakurt, çalışma dönemleri boyunca hem şehir planlamasında hem de yapılaşma süreçlerinde mesleki bilinci önceleyen bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. İki yıllık faaliyetlere ilişkin detayların faaliyet raporunda paylaşılacağını belirterek, mimarların hak ettiği değere ulaşması ve mesleğin her alanda etkinliğinin artırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.