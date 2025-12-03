Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan SUN-KA A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Öztekin, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak, TUSAŞ tesislerini ziyaret eden heyette yer aldı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin başkanlığındaki heyet, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan’ı ziyaret etti.
Görüşmede sektörel gelişmeler ve ihracata ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, milli projeler hakkında bilgi edinildi.
Muhabir: Haber Merkezi