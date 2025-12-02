Vatandaşlar, PTT Sungurlu Şubesi’nin gişe bölümünde yaşanan hizmet alanı düzensizliği nedeniyle ciddi mağduriyet yaşandığını bildirdi. Vatandaşların beklemesi için ayrılan oturma alanlarının büyük bölümü kargo kolileriyle doldurulmuş durumda olması ciddi rahatsızlığa yol açtığı belirtildi. Bu tablo, özellikle yaşlı ve fiziksel güçlük yaşayan bireyleri uzun süre ayakta beklemeye mecbur bırakıyor.

Şikâyetini görevlilerle paylaşan vatandaş, “Ne yapalım, başka nereye koyalım?” yanıtı aldığını ifade ederek durumun uzun süredir devam ettiğini belirtti.

Vatandaşlar, bu yaklaşımın operasyonel işleyişteki yapısal bir soruna işaret ettiğini ve çözümün ertelenmesinin hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini vurguluyor.

Vatandaşlar, PTT’nin müşteri odaklı hizmet anlayışıyla uyumlu bir şekilde gişe alanının yeniden düzenlenmesini, özellikle yaşlı ve engelli bireyler için erişilebilir ve güvenli bir bekleme ortamının hızla oluşturulmasını talep ediyor.

Muhabir: Haber Merkezi