MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan ve MHP İlçe Başkanı İsa Duru'nun öncülük ettiği ziyarette, hem belediye icraatları hem de parti çalışmaları hakkında bilgi verilirken, vatandaşların talepleri de ilk ağızdan dinlendi.

“ÜRETKEN BELEDİYECİLİK

SÖZDE DEĞİL, ÖZDE OLUR”

Programda site sakinlerine hitap eden Belediye Başkanı Şerif Arslan, "üretken belediyecilik" anlayışını ilke edindiklerini belirterek, görev süresi boyunca yapılan hizmetleri anlattı.

Şerif Arslan, konuşmasında şunları vurguladı: “Bizim belediyecilik anlayışımız, Liderimiz Bahçeli'nin çizdiği 'üretken belediyecilik' vizyonudur. Bu, sadece sloganla olmaz, icraatla olur. Göreve geldiğimiz günden bu yana Alaca'nın çehresini değiştirmek için gece gündüz demeden çalıştık. Altyapıdan üstyapıya, sosyal donatılardan kültürel faaliyetlere kadar her alanda somut adımlar attık. Ancak durmayacağız, daha yapacak çok işimiz var. Sizlerin talepleri, bizim yol haritamız olmaya devam edecek."

“SÜREKLİ SAHADAYIZ"

MHP İlçe Başkanı İsa Duru ise parti çalışmaları hakkında bilgi vererek, teşkilat olarak her zaman milletin içinde olduklarını belirtti. Duru, “Bu ziyaretler bir seçim çalışması değil, bir gönül seferberliğidir. 'Derdiniz Derdimizdir' diyerek çıktığımız bu yolda, Alaca'da çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmamakta kararlıyız. Teşkilat olarak, hemşehrilerimizle belediyemiz arasında güçlü bir köprü kuruyor, sorunların çözümünde aktif rol alıyoruz” dedi.

ÇIPLAK: “ALACA'DAKİ

BAŞARI TESADÜF DEĞİL”

Ziyaretlerde, vatandaşların görüşlerine büyük önem verildiğini belirten İl Başkanı Çıplak, “Bizler için her gönül, her ses değerli ve kıymetlidir. Her hemşehrimizin derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir. Vatandaşlarımızın huzuru, refahı ve mutluluğu en öncelikli hedefimizdir” ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Çıplak, Alaca Belediyesi'nin faaliyetlerinin il genelinde takdirle karşılandığını ifade etti. Çıplak, şunları kaydetti: “Alaca'daki bu birlik ve beraberlik, bu hizmet aşkı tesadüf değildir. Belediye Başkanımız Şerif Arslan ve ekibinin, İlçe Başkanımız İsa Duru ve teşkilatımızın uyum içinde çalışması, başarıyı da beraberinde getiriyor. MHP'nin olduğu yerde hizmet vardır, huzur vardır. Genel Başkanımızın başlattığı bu projelerle, milletimizle olan gönül bağımızı daha da güçlendiriyoruz. Bugün burada sizlerden aldığımız her talep, her öneri bizler için birer emirdir ve çözümü için derhal harekete geçilecektir."

Konuşmaların ardından MHP heyeti, site sakinlerinin sorularını tek tek yanıtladı ve vatandaşların yerel yönetimden beklentilerini, taleplerini ve sorunlarını dinledi. Özellikle site çevresindeki düzenlemeler ve sosyal alanlara yönelik taleplerin öne çıktığı görüşmede, Belediye Başkanı Arslan ve İl Başkanı Çıplak'ın iletilen konuları bizzat not aldıkları görüldü.

Muhabir: Haber Merkezi