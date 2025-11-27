Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen Vergi Kanunu üzerinde söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumhurbaşkanı’nın “Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun" sözünü hatırlatarak AKP iktidarına “Hodri Meydan” dedi.

Tahtasız, “Partimizin önerdiği ‘Nereden buldun?’ yasasını ve siyasi ahlak yasasını getirelim. Tüm siyasilerin geçmişine dönük mal varlıkları araştırılsın. Kimler siyasete başladıktan ve iktidara yakınlaştıktan sonra yedi ceddine yetecek mal varlığı edinmiş, araştıralım. Kimler kimlerle iş tutmuş, kimler parsel parsel memleketi satmış, kimler ormanları, tarım alanlarını ranta açmış, yandaşa satmış, bir araştıralım. Getirelim bu siyasi ahlak yasasını da bu vatandaş görsün kim abdestsiz namaz kılıyormuş, kim yolsuzluk yapmış, kim suça bulaşmış, kim bu ülkenin kaynaklarını yandaşa peşkeş çekmiş, kim kendi şirketlerine mal satmış, kim oturduğu koltuklar sayesinde zenginleşmiş, meydana çıksın” diye konuştu.

“HALKIN SIRTINDAN İNİN, SANDIĞI GETİRİN”

İktidarın halkın sırtına sürekli yeni vergiler yüklediğinin altını çizen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, buna rağmen bütçenin şimdiden 2 trilyon 711 milyar lira açık verdiğini vurguladı. Meclis kürsüsünden iktidar milletvekillerine çağrıda bulunan Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Gelin, emekli maaşını düzeltecek, çiftçinin yüzünü güldürecek, esnafın belini doğrultacak, sanayiciyi şaha kaldıracak kanunlar getirin, bu Mecliste hep birlikte oylayalım. Gelin, atanmayan öğretmenlerin, kademeli emeklilik bekleyenlerin, staj ve çıraklık mağdurlarının, polislerin, askerlerin, mühendislerin, gençlerin, kadınların, yoksulluk ve açlık sınırı altında ezilen işçinin, emeklinin sorunlarını çözecek düzenlemeler getirin; bu Mecliste "evet" diyelim. Esnafa yeni vergi getirmek yerine 7.200 gün prim müjdesini yerine getirelim. Başta tekstil sektörü olmak üzere fabrikalar kapanıyor, binlerce insan işsiz kalıyor. Bu fabrikalar kapanmasın diye teşvikler vermek yerine yeni vergiler yüklüyorsunuz. Siz bu halktan ne istiyorsunuz Allah aşkına? Sizin yüzünüzden sanayici fabrikasını sattı, icra dosyası 24 milyonu aştı, vatandaş arabasını, evini sattı, çiftçi tarlasını, traktörünü satmak zorunda kaldı. Bu memleketin yüzde 80'i yoksulluk sınırının altında, yüzde 50'sini açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm ettiniz. Ama yine de doymadınız, bu halkın cebine elinizi atmaktan bıkmadınız. Kabul edin ki ekonomiyi bitirdiniz, bu ülkeyi yönetemediniz. Halkın sırtından inin sandığı getirin. Bu halk önünde sandığı görmek ve sizi ilk gelecek seçimlerde siyasetin o tozlu raflarına göndermek istiyor.”

