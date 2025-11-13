İl genelinde düzenlenen etkinliklere de partisi adına katılan Solmaz, bulunduğu her ortamda vatandaşın derdini ve taleplerini dinliyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Olağan İl Kongresi ile birlikte yeniden İl Başkanlığına seçilen Solmaz, yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Ankara başta olmak üzere çeşitli illerde Genel Merkez’in düzenlediği programlara da katılan Solmaz, boş durmaksızın gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

ESNAFI DİNLEDİ

CHP İl Başkanı Solmaz, beraberinde önceki dönem Milletvekili Feridun Ayvazoğlu ile İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Yazı Çarşı esnafını ziyaret etti.

Kahvehaneleri ve esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Solmaz, hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyerek, partinin çözüm önerilerini anlattı.

Ziyaretleri sırasında ÇESOB Başkanı Recep Gür ve 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker ile bir araya gelen Solmaz ve beraberindekiler, bir süre sohbet ettikten sonra ziyaretlerini sürdürdü.

KADINLARLA SOHBET

CHP İl Başkanı Solmaz, ayrıca tandırda yufka ekmek yapan Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sir ve kadınlarla sohbet ederek, “bereketli olsun”, “kolay gelsin” dileklerini paylaştı.

Dinçer Solmaz son olarak Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu ile birlikte Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında düzenlenen fidan dikim programlarına da katılarak fidan dikti.

Muhabir: SELDA FINDIK