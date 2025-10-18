İYİ Parti Çorum 4. Olağan Merkez İlçe Kongresi yarın yapılacak.

Turgut Özal İşmerkezi Belediye Konferans Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak olan kongrede 400 delege oy kullanacak.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, merkez ilçe kongresine tüm partilileri, diğer siyasi partilerin yöneticilerini ve vatandaşları davet ederek, birlik ve beraberlik içerisinde örnek bir demokrasi şöleni yaşatacaklarını vurguladı.

Öte yandan kongrede Merkez İlçe Başkanı Cemil Sözen ile Metin Güler aday olarak yarışacak.

Tüm partilileri, diğer siyasi parti temsilcilerini ve vatandaşları kongreye davet eden Sözen, “Birlik ve beraberlik içerisinde, demokrasiye yakışır bir kongre gerçekleştireceğiz. Tüm Çorum halkını bu demokrasi şölenine bekliyoruz” dedi.

Cemil Sözen, “Görevde bulunduğumuz sürede partimizin ilkeleri doğrultusunda, inançla ve samimiyetle çalıştık. Amacımız; İYİ Parti’yi yerelde ve genelde iktidara taşımaktır. Bu doğrultuda, aynı kararlılıkla hizmete devam etmek için yeniden adayım” ifadelerini kullandı.

Önceki dönem İl Başkanı Başdanışmanı Metin Güler ise adaylığını açıklayarak delegelerden destek istedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR