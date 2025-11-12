Tahtasız, “Sayın Bakan, görevinizin sorumluluğunu yerine getirin, iktidarınızın bitmesine sayılı günler kala tüm mağduriyetleri giderin, sosyal ve ekonomik adaleti sağlayın, çocuklarımızı ölüme göndermeyin, geçinemeyenleri intihara sürüklemeyin. AK Parti’nin kara düzeninin mutlaka sonu gelecek. Bir Bakan olarak sadece bakmakla kalmayın, ya elinizi taşın altına koyun ya da derhâl istifa edin” dedi.

İş kazasında ölen işçilerin ve çocukların vebalinin iktidarın boynunda olduğunu dile getiren Mehmet Tahtasız, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına göre 2013 yılından bu yana en az 770 çocuğun hayatını kaybettiğini vurguladı.

Sayıları milyonları aşan işsiz gençlerin, atanmayan öğretmenlerin, asgari ücretlilerin, emeklilerin, 7200 prim gün sözü verilen BAĞ-KUR teşviki bekleyen esnafın, kademeli emeklilik bekleyenlerin, emekli maaşlarındaki intibak düzenlemesi umudunu besleyenlerin, staj ve çıraklık mağdurlarının, kamudaki taşeron işçilerin, 3600 ek gösterge bekleyen tüm memurların gözü ve kulağının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinde olduğunu ifade eden Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“30 AY GEÇTİ, VERİLEN SÖZLER UNUTULDU”

“Sayın Bakan, verdiğiniz 22.104 liralık asgari ücret ve emekli maaşları enflasyon karşısında pul oldu. Sayenizde işçi ve emekli pazardan çıkma sebze meyve, yarı fiyatına yırtık yufka, tavuk yerine 75 TL'ye taşlık ya da tavuk boynu alıyor. Halkımızı 4 liraya kırık yumurta, 150 TL'ye çorbalık kemik, 4 TL'ye bayat ekmek almaya, sefalete mahkûm ettiniz. Asgari ücretlinin alım gücü on bir ayda 7.265 lira eriyerek 14.839 liraya düştü; en düşük emekli maaşı ise 5.401 eridi ve 11 bin liraya geriledi. Elinizi vicdanınıza koyun, açlık sınırının 24 bin lirayı bunlara geçtiği, kiraların 20 bine dayandığı, çarşının pazarın cep yaktığı ülkemizde insan onuruna yakışır asgari ücret beklentisi var.

Seçim öncesi verilen 7.200 prim günüyle emeklilik sözünü hâlâ tutmadınız. Bugün esnaf 9.000 gün prim ödemek zorunda iken yanında çalışan işçi 7.200 günde emekli oluyor; bu, açık bir adaletsizliktir. 7.200 gün emeklilik sözü tutulmalı, esnafla çalışan arasında prim günü eşitliği sağlanmalıdır. 2023 yılı mayıs ayında yapılan seçimlerin üzerinden otuz ay geçti; seçim öncesi meydan meydan dolaşan Cumhurbaşkanı ve bakanlar olarak bolca vaat verdiniz. "Emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz." dediniz, emeklinin pestilini çıkardınız. "BAĞ-KUR'luların prim gününü 7.200'e indireceğiz." dediniz, her gün 300 esnaf kepenk kapatıyor. "Taşerondan kadroya geçmeyenleri kadroya alacağız." dediniz, sözünüzü tutmadınız. "Tüm memurlara 3.600 ek gösterge vereceğiz." dediniz, memurları yoksulluk sınırı altında maaşa mahkûm ettiniz. "Memur emeklilere seyyanen zam vereceğiz." dediniz, emekli memuru perişan ettiniz. 6 Şubat depreminin üzerinden bin gün geçti, 650 bin kişi hâlen konteynerlerde yaşıyor. Seçim üzerinden otuz ay geçti enflasyon yüzde 130; politika faizi yüzde 365; açlık sınırı yüzde 175 arttı; otuz ayda 16 katliam yaşandı, 4.836 kişi hayatını kaybetti. Bugün 7 milyon çocuk yatağa aç giriyor. Beş çocuktan 1'i ne yazık ki işçi; çocuk işçi sayısı 2 milyona ulaştı. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 12 milyonu geçti.”

