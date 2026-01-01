Çorum merkez ve ilçelerinde toplam 40 esnaf odasının olağan genel kurullarına başlandı. Çorum’da esnaf odaları arasında ilk kongre ise yılın ilk günü Marangozlar Odası’nın oldu. Kongrede mevcut oda başkanı Yücel Şahin ile Halit Bölükbaş Oda Başkanlığı için yarıştı. Yapılan seçimde Yücel Şahin 108 oy alırken, Halit Bölükbaş ise 72 oy aldı.

Çorum Marangozlar Odası'nın olağan genel kurulu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Derviş Günday Toplantı Salonu’nda delegelerin ve çok sayıda oda başkanı konuğun katılımı ile yapıldı.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, Hüseyin Gazi Uysal, Hasret Kandemir, Mustafa Düğen ile Haşim Ateş’in divan üyeliklerine seçilmesi ile başlayan genel kurulda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.



Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları, gelir-gider ve bilançonun ayrı ayrı okunarak ibra edilmesi ile devam edilen genel kurulda ardından tahmini bütçe, yeni dönem çalışma raporunun okunarak oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun huzur hakkı ücretlerinin belirlendiği kongrede başkan adayları Yücel Şahin ile Halit Bölükbaş birer konuşma yaparak üyelerden yeni dönem için destek istedi.

Konuşmaların ardından ise adayların listeleri salondakilere tanıtılarak seçime geçildi. 204 üyesi bulunan odada yapılan oylama sonucu 108 oy alan Yücel Şahin, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Halit Bölükbaş ise 72 oyda kaldı.

Yücel Şahin başkanlığındaki Marangozlar Odası’nın Yönetim Kurulu “Arap Kubat, Hamza Kabakulak, Seçkin Türksal, Abdurrahman Kılıç, Tuncay Güngör, Göksenin Karagöz”

Denetim Kurulu; ise “Ahmet Memiş, Mustafa Yıldırım ve Adil Şentürk”ten oluştu.