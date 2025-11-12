Saadet Partisi Çorum İl Kolları Başkanı Meliha Karaca tarafından, Karakeçili Mahallesi Muhtarı Gamze Güzel ve Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sır’a birer nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

Kadın Kolları İl ve Merkez İlçe Yönetiminden Fatma Sarı, Kevser Aydıner, Emine Zahir ve Fatma Solak’ın da hazır bulundukları ziyaretlerde, Başkan Meliha Karaca, misafirperverliklerinden ötürü Karakeçili Muhtarı Gamze Güzel ve Kale Muhtarı Dudu Sır’a teşekkür etti.

Her iki ziyarette, özellikle kadınların sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Karaca, bu konuda her türlü dayanışma ve işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

“KADINLARIMIZ, GEÇİM DERDİYLE KIVRANIYOR!”

Yardıma muhtaç aile sayısında son yıllarda olağanüstü bir artış yaşandığını hatırlatan Saadet İl Kadın Kolları Başkanı Meliha Karaca, “Muhtarlıklar artık halkın gözünde âdeta birer sosyal yardım kurumuna dönüşmüş durumda. Yoksulluk batağında çırpınan, geçim derdiyle kıvranan kadınlarımız, ne yazık ki toplumun en mağdur kesimini oluşturuyor.” diye konuştu.

