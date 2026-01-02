Çorum’da kar, önceki gün yüzünü göstermişti, ama asıl dün sabah Çorum karlı bir güne uyandı. Kentin ve doğanın üzerini yorgan gibi kaplayan beyaz örtü, barajların dibe vurduğu, kuyulardan başka içmesuyu kaynağının kalmadığı bir ortamda, adeta “ilaç” gibi geldi ve yüzleri güldürdü.

Kuşkusuz kar yağışı, kırsal kesimde ve karayollarında ulaşım sıkıntıları yaratıyor, yine kent içinde de, gerek yaya, gerekse araç ulaşımını güçleştiriyor. Ama, karşı karşıya kaldığımız su krizi öylesine büyük ki, diğer tüm sıkıntılar “teferruat” olarak kalıyor.

Kar yağışı, şiddetli soğuğun kırılması açısından da faydalı. Nitekim dün, ince ince kar yağarken donduran esinti de dinince, soğuğun şiddeti nispi olarak azaldı. Yurt genelinde ve Çorum’da umutlandıran kar yağışı, önümüzdeki günlerde de devam ederse, şiddetli kuraklığı aşma adına umutlarımız da artacak.