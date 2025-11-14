İl Genel Meclisi Toplantısı’nda gündem dışı söz alan MHP İl Genel Meclis Üyesi Selim Dölcü, illerde en büyük karar alma organının İl Genel Meclisi olduğunu belirterek, Sungurlu OSB ile ilgili meclisin aldığı kararın Sungurlu OSB’de uygulanmadığını gördüklerini ve bunun yasal olarak suç teşkil ettiğini kaydetti.

Selim Dölcü, meclis kararını yürürlüğe koymayan İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’ndeki birkaç kişinin soruşturma geçirdiğini açıklayarak, Müteşebbis Heyetinin meclisin kararına aykırı bir karar almasının yasal olarak uygun olmaması gerektiğini ve meclis kararının ortada kalmış pozisyonda olduğunu ifade etti.

Selim Dölcü ayrıca, Vali Ali Çalgan’ın meclisin kararını 7 gün içinde itiraz etmemesi durumunda alınan kararın yasallaşmış olmasına rağmen Sungurlu OSB ile ilgili şimdi karar alması gerektiğini vurguladı.