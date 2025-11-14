Geride kalan haftanın Lösemili Çocuklar Haftası (2-8 Kasım) olması nedeniyle farkındalık oluşturmak istediklerini belirten İl Başkanı Şuayb Sarı, Ka-Der Başkanı Bekir Şahin’den derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ka-Der Başkanı Bekir Şahin, kanser tedavisinde erken tanının çok önemli olduğuna vurgu yaparak, yurttaşların düzenli aralıklarla taramalardan geçmeleri çağrısında bulundu.

Ka-Der’in girişimleri ve dönemin Valisi Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın katkılarıyla kente kazandırılan seyyar kanser tarama aracını hatırlatan Şahin, “Doktora gitmekten çekinen veya imkân bulamayanlar için bu araç, ilçe ve köylerdeki halkımızın ayağına gidiyor. Vatandaşlarımız, erken teşhisin önemini kavramalı ve bu araçtan yararlanmalı.” dedi.

“DOKTORLARIN OLUMSUZ TAVRINDAN, TEDAVİYİ REDDEDEN HASTALAR VAR!”

Ziyarette bulunan bir hasta yakını ise kanser hastalarının zor bir tedavi süreci geçirdiklerini ve bu süreçte kimi zaman bazı doktorların takındıkları olumsuz tutum nedeniyle tedaviyi sonlandıran hastalar olduğuna dikkat çekerek, “Kutsal bir görev icra eden doktorlarımızın, yüksek stres altındaki çalışma koşullarını, bizler de biliyor ve anlıyoruz. Ancak tüm doktorlarımızın ve diğer sağlık çalışanlarının da sadece kanser hastalarına değil, tüm şifa arayan insanlara, daha hassas ve anlayışlı bir yaklaşım içinde olmalarını bekliyoruz.” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi

Saadet İl Yönetim Kurulu üyelerinden Eyyup Ergün, Mustafa Kılıçlı ve Osman Gökgöz’ün de hazır bulundukları ziyaret sonunda İl Başkanı Şuayb Sarı, çocuklara iletilmek üzere hazırladıkları hediye setlerini, Ka-Der Başkanı Bekir Şahin ve dernek yöneticilerine teslim etti.