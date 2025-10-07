Sungurlu’da iş insanı Baktat Yönetim Kurulu Başkanı Halil Baklan’ın eşi Miyase Baklan’ın cenaze törenine katılan Dinçer Solmaz, cenaze töreni sonrası parti binasını ziyaret etti.

Sungurlu İlçe Kongresi’nde yeni İlçe Başkanı seçilen Akif Batak ve yönetimi ile sohbet eden Solmaz, genel kurul sürecini, parti çalışmalarını ve bundan sonra hayata geçirilecek hedef planını değerlendirdi. Solmaz ayrıca parti teşkilatının taleplerini de dinledi.

Ziyarete; CHP İl Başkan Yardımcısı Kenan Sir, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar ile İl Delegesi Güngör Atak da hazır bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi