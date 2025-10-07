Ziyarette, Türkiye genelindeki 115 ticaret borsasından biri olan Çorum Ticaret Borsası’nın, çiftçilerin ve üreticilerin ürünlerini tüketicilere ulaştırmadaki önemli aracılık rolü ele alındı. Bölgedeki tarımsal üretim ve pazarlama süreçlerine dair görüş alışverişi yapıldı.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, “Çiftçilerimizin ve üreticilerimizin ürünlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için köprü görevi üstlenen Çorum Ticaret Borsası yönetimine nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ