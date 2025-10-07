Ziyaret sırasında, Çorum’un gelişen iş dünyası, sanayi yatırımları ve genç girişimciliğin önemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Aşgın, şehrin ekonomik potansiyeline vurgu yaparak, yerel yönetim olarak iş dünyasına her zaman destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Aşgın, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Güzel şehrimizde her geçen gün gelişen iş dünyasına dair gelişmeleri ve hedefleri konu aldığımız keyifli sohbetleri ve misafirperverlikleri için MÜSİAD Çorum ailesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Şube Başkanı Battal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamu ile özel sektör arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ