Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ün ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, MHP Osmancık İlçe Başkanı Fatih Ergün, Alaca İlçe Başkanı İsa Duru, Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özoğlu ile il ve ilçe teşkilat mensupları katıldı.

Toplantıda MHP Genel Merkezi’nin yürüttüğü faaliyetler, MHP İl Başkanlığının takip ettiği çalışmalar, belediyelerin planladığı ve hayata geçirdiği projeler ile gündeme dair konular istişare edildi. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, toplantıda aldıkları kararların hayırlar getirmesini dileyerek, “Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” temennisinde bulundu.

MHP İl Başkanı Çıplak da misafirperverliği için Ahmet Gelgör’e teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi