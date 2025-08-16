MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’ın öncülüğünde gerçekleşen buluşmaya Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, MHP Osmancık İlçe Başkanı Fatih Ergün, İlçe Ocak Başkanı Bayram Çakır, İl Genel Meclis Üyesi Selim Dölcü, belediye meclis üyeleri, KACEP yönetimi, teşkilat mensupları, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıda, terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi. Katılımcılara, “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selamları iletildi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, “Milletimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadelede azim ve kararlılığımız tamdır. Terörsüz bir Türkiye mümkündür” ifadelerini kullandı.

MHP heyeti daha sonra Osmancık Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Osman Barışmaz ile Mardin Midyat’ta 1978 yılında devriye görevi sırasında teröristlerce şehit edilen Mehmet Sarıarslan’ın ailesini ziyaret ederek Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin selamını iletti.

Muhabir: Haber Merkezi