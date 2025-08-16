Çorum Merkez İlçe Başkanı seçimini belirleyecek olan 400 delegenin belirlenmesi için yapılacak mahalle ve köy delege seçimleri yarın (17 Ağustos 2025 Pazar günü) Kale Mahallesi ile başlayacak. Sıla Düğün Salonu’nda yarın 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak olan seçimde 36 delege belirlenmiş olacak.

CHP Merkez İlçe Başkanlığı için Sarı ve Mavi listede iki isim yarışacak. Sarı Listenin adayı Resul Yiğitoğlu ile Mavi Listenin adayı Ali Çan mahallelerden daha fazla delege kazanarak Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde avantajlı duruma gelmek için mücadele edecek.

Yarın yapılacak delege seçimlerinde kayıtlı Bin 600 üye oy kullanacak.

CHP’nin köy ve mahalle delegeleri seçimlerinde 249 mahalle, 151 köy delegesi belirlenecek. Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilecek Merkez İlçe Kongresi ise 400'ü seçilmiş, 17'si doğal delege olmak üzere toplam 417 delegenin katılımıyla toplanarak; yeni Merkez İlçe Başkanı ve yönetimi ile İl Kongresi'ne katılacak delegeleri seçecek.

Kale Mahallesi ile başlayacak delege seçimleri; Yavruturna ve Bahçelievler Mahallesi ile devam edecek ve ardından da diğer mahalleler ve köylerin seçimleri gerçekleştirilecek.

Buna göre Çorum merkezdeki diğer mahallelerde seçilecek delege sayıları ise şu şekilde: “Akkent: 5, Kale 36, Bahçelievler 95, Bayat 1, Buharaevler 16, Çepni 4, Çöplü 1, Gülabibey 13, Karakeçili 8, Kunduzhan 1, Mimar Sinan 7, Ulukavak 25, Üçtutlar 20, Yavruturna 16 ve Yeniyol 1”