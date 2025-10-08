Bahabey Caddesi Özdoğanlar Kavşağı’nda bir araya gelen Emek ve Demokrasi Platformu bileşeni siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu üyeleri “Katil İsrail, Filistin'den defol”, “Filistin halkı yalnız değildir” şeklinde sloganlar attı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Bahabey Caddesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na yürüyen grup, İsrail'e tepkilerini dile getirdi.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü avukat Ahmet Özdel, burada yaptığı açıklamada, Filistin halkının tarihin en büyük acılarından birini yaşadığını, Gazze ve insanlığın saldırı altında olduğunu söyledi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğradığını hatırlatan Ahmet Özdel, “40'tan fazla ülkeden yüzlerce gönüllünün yer aldığı bu barışçıl girişime yapılan saldırı, yalnızca uluslararası hukukun ihlali değil, insanlığın ortak vicdanına vurulmuş bir darbedir” dedi.

Gazze'nin yıllardır ablukayla kuşatma altında olduğunu vurgulayan Özdel, “İki yıldır süren ve artık soykırıma dönüşen savaşla birlikte işgalci Netanyahu hükümeti, bombaların ve mermilerin yanı sıra açlığı ve yoksunluğu da bir silah olarak kullanmaktadır. Hastanelerin ilaçsız bırakılması, çocukların açlıktan ölmesi ve en temel yaşam malzemelerinin ülkeye sokulmaması, bu ablukayı bir insanlık trajedisine dönüştürmektedir” ifadelerini kullandı.

Ahmet Özdel, Sumud Filosu'na yönelik müdahalenin yalnızca insani yardımı engelleme değil, aynı zamanda dayanışma ve küresel adalet mücadelesine yönelik bir saldırı olduğunu anlattı. Savaş ve soykırım politikalarının karşısında, Filistin’in yanında olduklarını belirterek ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 Müslüman ülke Başkanını yanına alarak, Gazze konusunda İsrail ile anlaşma yaptığını ve bu sunulan anlaşmanın Hamas ve Filistin tarafınca kabul edilmesi için Filistin tarafına süre verildiğini hatırlatan Özdel: “Emperyalizm Siyonizm emri altına girmiş, Filistin halkına tarihin en büyük acısını yaşatmaktadır. Dünya halklarının ayağa kalkmasına rağmen, bir kısım devletler sesini çıkarmamakta, bir kısım devletler ise İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkileri kesmektedir. Hatta Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkaran devletler vardır. Bizim hükümetimiz ise Filistinli örgütleri ve Hamas’ı emperyalist plana ikna etmenin çabası içerisindedir” dedi.

Sumud Filosu katılımcılarından hala İsrail’de tutuklu olanların bulunduğunu ve serbest bırakılmasını beklediklerini de kaydeden Ahmet Özdel sözlerini şöyle sürdürdü: “Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri olarak iktidara sesleniyoruz: Hamasi nutukları artık bırakın. Gün somut adılar atma Netanyahu hükümeti ile diplomatik, ticari ve askeri ilişkileri derhal keserek Filistin halkının yanında olma günüdür. Soykırımcı işgal devletine petrol akıtan, silah taşıyan Filistin halkına yapılan soykırıma destek olan tüm ortaklıklarınızı derhal sonlandırın. Filistin halkının özgürlük iradesi de, dünya halklarının dayanışması da hiçbir saldırıyla kırılamayacaktır. Sumud Filosu’nun yüzlerce yolcusu, bu kararlılığı tüm insanlığa mal etmiştir. Bizler de buradan ilan ediyoruz: Savaş ve katliam politikalarına karşı, Filistin halkının yanında, emperyalizmin ve işbirlikçilerin karşısında olacağız. Soykırımcı Netanyahu Hükümetine Tam Ambargo! Kahrolsun Savaş ve Soykırım Politikaları! Nehirden denize özgür Filistin!”

Muhabir: Haber Merkezi