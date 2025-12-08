Yılın son günü olan 31 Aralık yaklaşırken hem öğrenciler hem de çalışanlar bu tarihin tatil olup olmadığını araştırıyor. 2025’te Çarşamba gününe denk gelen 31 Aralık için merak artmış durumda. Peki okullar ve iş yerleri 31 Aralık’ta tatil mi? İşte ayrıntılar…

31 ARALIK 2025 YARIM GÜN TATİL Mİ?

31 Aralık ile ilgili en yaygın sorulardan biri yarım gün tatil olup olmayacağı yönünde. Resmi kaynaklara göre 31 Aralık 2025 Çarşamba günü yarım gün tatil olarak kabul edilmiyor.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak 2026 Perşembe yeni yılın ilk günü resmi tatil oluyor. Dolayısıyla bu günde okullar ve iş yerleri kapalı oluyor.