Çorum Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. 2 listenin yarıştığı Genel Kurulda mevcut Dernek Başkanı Arap Filiz, tekrar seçilerek, güven tazeledi.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu ve CHP İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı genel kurulda, gündem maddeleri görüşülerek kabul edildi, dernek çalışmaları ele alındı.

Genel Kurulda Divan Başkanlığı'na Haydar Genç, katip üyeliklere ise Ümit Kuyu ve Tayfun Girgin seçildi.

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan dermek binasında gerçekleştirilen Genel Kurula 133 dernek üyesi katılırken, yapılan seçimler sonucunda mevcut Dernek Başkanı Arap Filiz'in listesi 89 oy ile yarışı önde tamamladı, diğer başkan adayı Volkan Şanan'ın listesi ise 44 oyda kaldı.

Çorum Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yeni Yönetim Kurulu Arap Filiz Başkanlığı'nda Alaattin Yıldırım, Yusuf Akça, Ali Yıldırım ve Muharrem Gökay'dan oluştu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR