Çorum Eğitimde Değişim İçin Eylem Derneği (EDEN), Erasmus+ Wear to Care: Sustainable Fashion for a Thirst-Free World projesi kapsamında 24–28 Kasım 2025 tarihlerinde Yunanistan’ın Girit adasında düzenlenen uluslararası programa üç katılımcı ile katıldı. İspanya, Polonya ve Yunanistan’dan okulların yer aldığı etkinlikte sürdürülebilir moda ve su bilinci üzerine çeşitli çalışmalar yapıldı.

Programın ilk gününde katılımcılar sunumlarını gerçekleştirirken öğrenciler ve öğretmenler için tanışma etkinlikleri düzenlendi. Gün, Heraklion kent merkezinde yapılan şehir turu ile tamamlandı.

Etkinliğin ikinci gününde Arkadi Manastırı, Saint Anthony Kanyonu ve Rethymno’daki Osmanlı döneminden kalma Deli Hüseyin Paşa Camii ile Ankebut Ahmet Paşa Camii ziyaret edildi. Katılımcılar hem tarihi hem doğal alanları inceleme fırsatı buldu.

Üçüncü gün Hellenic Mediterranean University laboratuvarları gezildi. Öğrenciler burada su filtreleme atölyesine katıldı; öğretmenler ise proje değerlendirme toplantısı yaptı. Program internet güvenliği bilgilendirmesiyle sona erdi.

Dördüncü gün Knossos Sarayı gezilirken, Fodele köyünde su kalitesi ve çevresel sürdürülebilirlik üzerine uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Akşam ise katılımcılar için veda etkinliği düzenlendi.

Son gün ise geleneksel kumaş üretimi, doğal boyama ve upcycling (yeniden işlevlendirme) atölyeleri yapıldı. Programın kapanış oturumu ile hareketlilik sona erdi.

EDEN Derneği yetkilileri, projenin gençlerde çevre bilinci oluşturma açısından önemli olduğunu belirterek faaliyetlerin yıl boyunca farklı ülkelerde devam edeceğini açıkladı.

