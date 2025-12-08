Çorum Merkez Büyükdivan Köyü nüfusuna kayıtlı Elif Temiz vefat etti.

Büyükdivan Köyü Ankara Dernek Başkanı Çetin Temiz ile Dernek Başkan Yardımcısı Eryasin Temiz’in babaannesi, merhum Veli Temiz’in eşi, Mustafa, Akgül ve Hasan Temiz’in annesi Elif Temiz, hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi bugün saat 11.00’de Çorum Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nden alınarak Büyük Divan Köyü mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi