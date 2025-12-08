Çorum Merkez Sevindikalanı Köyü nüfusuna kayıtlı olup uzun yıllar Almanya’da bulunan Sami Oğuz, son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun yıllar Almanya’da bulunan, bir süre Çorum’da bakırcılık yapan, ayrıca Eti Lisesi karşısında bulunan Dilek Kıraathanesi’ni işleten Sami Oğuz (86), hayatını kaybetti.

Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer’in eşi Dilek Demirer ile Emekli Öğretmen Ayhan Oğuz’un da amcası olan Sami Oğuz’un vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Çorum Merkez Sevindikalanı Köyü nüfusuna kayıtlı, merhum Minnaz Oğuz’un eşi, Erol Oğuz, Sultan Doğan, Hanife Oğuz Atlas’ın babası olan Sami Oğuz’un cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak, bazı kurumlar ve kuruluşların yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: SELDA FINDIK